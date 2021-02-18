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الإسكندرية - محمد عامر:

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، ظهر اليوم، إعادة فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، أمام حركة الملاحة البحرية مجددا، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي تسمح بحركة والسفن بشكل آمن.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية

وشهدت الإسكندرية، اليوم الخميس، تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس، حيث توقفت الأمطار وهدأت حركة الرياح إلى حد كبير، فيما عادت الشمس للسطوع على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية.

وتعرضت الإسكندرية، على مدار اليومين الماضيين، لأسوأ موجة من الطقس السيئ هذا العام، صاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.