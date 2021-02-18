لليوم الثالث.. استمرار "الطوارئ" لمواجهة الطقس السيئ في شمال سيناء

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شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة،، محافظ شمال سيناء عن استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة.

وأكد على مواصلة عمل غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة والغرف الفرعية على مستوى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، مشددًا على استعداد مجالس المدن ومرافق الخدمات لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأن يتم متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع هيئة الأرصاد والرى والموارد المائية، علاوة على جاهزية الجهات المعنية.