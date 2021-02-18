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محافظ كفر الشيخ: استمرار "الطوارئ" لمواجهة الطقس السيئ

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محافظ كفر الشيخ: استمرار "الطوارئ" لمواجهة الطقس السيئ محافظ كفر الشيخ: استمرار "الطوارئ" لمواجهة الطقس السيئ

مصراوي Masrawy

01:18 م الخميس 18 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار، والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، برفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والفرعية بالمراكز، والمدن على مدار الساعة.

وقال المحافظ إن مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، يواصلون جهودهم لرفع مياه الأمطار لليوم الثالث على التوالي بمعدات مجالس المدن، وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

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