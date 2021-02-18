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بعد تحسن أحوال الطقس.. فتح محميات جنوب سيناء لاستقبال السائحين

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بعد تحسن أحوال الطقس.. فتح محميات جنوب سيناء لاستقبال السائحين بعد تحسن أحوال الطقس.. فتح محميات جنوب سيناء لاستقبال السائحين

مصراوي Masrawy

01:13 م الخميس 18 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم الخميس، إنه جرى فتح كافة المناطق السياحية لاستقبال السائحين، نظرًا لتحسن الأحوال الجوية، واستقرار حالة الطقس.

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين، أنه جرى غلق جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، وادي إطلاح، ووادي التلعة أمام السائحين على مدار يومين كإجراء احترازي، خلال موجة الطقس السيئة التي ضربت المدينة.

وأكد أن المدينة استقبلت اليوم 174 سائحًا بينهم 132 زائرًا مصريًا، و 42 سائحًا أجنبيًا من مختلف الجنسيات، وجاري تنفيذ البرنامج السياحي الخاص بهم وسط إجراءات احترازية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد قطب، مدير عام الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء،إنه تقرر فتح كافة محميات جنوب سيناء التي جرى غلقها أمام الزائرين تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة على مدار اليومين الماضيين .

وأكد مدير المحميات في تصريح له اليوم، أنه جرى فتح محمية رأس محمد، ونبق، ومنطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم، مناطق عين حضرة، ووادي الوشواش، وكانيون سلامة بمحمية طابا، كما جرى فتح المناطق التي جرى غلقها بمحمية سانت كاترين وهي جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، وادي إطلاح، ووادي التلعة.

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