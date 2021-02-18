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القوى العاملة في أسوان: توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

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القوى العاملة في أسوان: توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص القوى العاملة في أسوان: توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

مصراوي Masrawy

01:11 م الخميس 18 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، تعيين 253 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شباب من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 886 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 1023 بطاقـة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.
وقال محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويجرى ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأضاف عبد الوهاب أنه جرى صرف 64 ألف جنيه لـ32 عامل غير منتظم، رعاية اجتماعية، و20 ألفاً و758 جنيهًا رعاية صحية لـ8 عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

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