صور.. محافظ شمال سيناء يتفقد دار الأيتام في العريش ويكرم حفظة القرآن الكريم

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شمال سيناء - أشرف سويلم:

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم يرافقه سعدية محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، الإنشاءات في مبنى دار الرعاية المتكاملة للأيتام بحي العبور بالعريش، وذلك في حضور السيد حسنين، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام.

وأكد المحافظ، أنه يجري إنشاء المبنى الجديد للدار على قدم وساق، من أجل فصل البنين عن البنات، مشيرًا إلى أن المبنى الجديد على مساحة 168 متر مربع، ويتكون من طابقين، ويضم الطابق الأرضي مكاتب إدارية، ويضم الطابق الثاني 3 غرف وواحدة للنشاط وصالة استقبال ومطبخ ودورات مياه، وذلك بتكلفة تبلغ مليون و200 ألف جنيه.

وأشار المهندس السيد محمد حسنين، رئيس مجلس إدارة تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام إلى أن، الدار تتبع الجمعية وهى الوحيدة على مستوى المحافظة، وتخدم 31 طفلا وطفلة من "كريمي النسب" "18 ولد - 13 بنت"، إذ تقدم لهم الدار رعاية مكثفة ودائمة على مدار الـ24 ساعة يوميًا، شاملة التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها.

وأشارت انتصار عطية السيد مديرة الجمعية، إلى الإهتمام الكبير بأطفال دار الرعاية المتكاملة عن طريق 12 مشرفة وأم بديلة، وأنه يتم فصل البنين عن البنات وتخصيص حجرات مناسبة لكل منهم، علاوة على المطابخ المجهزة للوجبات والمطعم لتناول الوجبات تحت إشراف المتخصصين.

كما قام المحافظ ، بتوزيع شهادات التقدير والجوائز المالية، على حفظة القرآن الكريم من أبناء الدار، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله الكريم.