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صور.. محافظ سوهاج يوقع اتفاقية تعاون مع الجامعة لدعم مشروعات التنمية

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صور.. محافظ سوهاج يوقع اتفاقية تعاون مع الجامعة لدعم مشروعات التنمية صور.. محافظ سوهاج يوقع اتفاقية تعاون مع الجامعة لدعم مشروعات التنمية

مصراوي Masrawy

01:06 م الخميس 18 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

وقع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك، لدعم المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة، من خلال إجراء الدراسات والأبحاث لمتابعة ومراجعة المشروعات القائمة ودراسة المشاريع المستقبلية، وبحث أفضل السبل لتنفيذها بما يحقق خدمة المجتمع.

حضر توقيع البروتوكول أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الصيدلة.

وأشار "عزيز" إلى تسخير كافة إمكانيات الجامعة، والتعاون الدائم مع جميع الأجهزة التنفيذية ودعمها بكافة الخبرات العلمية التي تمتلكها؛ لصالح مشروعات التنمية بالمحافظة.

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