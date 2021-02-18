صور.. "تعليم أسوان" تبحث الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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أسوان – إيهاب عمران:

عقد الدكتور نبيل جعفر وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بمديري عموم المواد الأساسية، و مديرى الإدارات النوعية لمناقشة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، والتي ستنطلق يوم 27 فبراير الجاري.

وقال الدكتور نبيل جعفر أنه جرى تشكيل لجنة خماسية لمتابعة أعمال الامتحان الموحد لكل صف، والتأكيد على متابعة إنتهاء المدارس من كافة الإجراءات الخاصة بالامتحانات فى موعد غايته ٢٢ فبراير بالنسبة للمرحلة الإبتدائية، و٢٤ فبراير بالنسبة للمرحلة الإعدادية.

وأضاف عبد الكريم لطفي مدير عام التعليم ، أنه جرى التأكيد على الموجهين بضرورة وضع نماذج امتحانات استرشادية للطلاب يجرى نشرها على صفحة المديرية الرسمية، لمساعدة الطلاب على فهم الامتحان الموحد.