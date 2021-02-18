بعد انفجار اسطوانة بوتاجاز.. إصابة 5 أشقاء في حريق عقار بشبرا الخيمة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب في عقار بالطابق الخامس بشارع الشعراوي بشبرا الخيمة، بسبب انفجار اسطوانة غاز، وجرى نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة، بانتداب الأدلة الجنائية، حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين، لإمكانية استجوابهم من عدمه، كما أمرت النيابة العامة، تحريات حول الواقعة وملابساتها وظروفها، وحصر الخسائر الناتجة عن الحريق.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بالطابق الخامس بعقار بشارع الشعراوى بشبرا الخيمة، بسبب انفجار اسطوانة غاز وجرى نقل 6 مصابين، بينهم 5 أشقاء.

أصيب في الحادث: مختار فكري، 46 عامًا، وإسلام مظهر، 26 عاما، وأحمد مظهر، 33 عامًا، وأسامة مظهر، 20 عامًا، ومصطفى مظهر، 30 عاما بحروق.

وجرى نقل جميع المصابين لمستشفى القصر العيني، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.