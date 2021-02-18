صور.. إجراء الصيانة الدورية لمحطة الطاقة الشمسية "وادي أبو غراقد"

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جنوب سيناء– رضا السيد

بدأت اليوم الخميس أعمال الصيانة الدورية لمحطة الطاقة الشمسية بوادي أبوغراقد التابع لمدينة أبورديس في جنوب سيناء.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، إنه جاري الصيانة الدورية لمحطة الطاقة الشمسية بوادي أبوغراقد من قبل فريق متخصص، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للحفاظ على المحطة التي تخدم سكان التجمع والتجمعات المجاورة له، إضافة إلى أن المزرعة النموذجية التي أقامها جهاز تعمير سيناء على مساحة 60 فدان بهدف توطين البدو تعتمد عليها في استخراج المياه من الآبار.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم الخميس، أن محطة للطاقة الشمسية بوادي "أبو غراقد " أهدتها شركة «شنايدر إلكتريك» لأهالي المنطقة بتكلفة تتعدى 5 مليون جنيه، وتستخدم تقنية الخلايا الشمسية والبطاريات.

أكد أن المحطة تعمل بقدرة 5 ميجاوات وتغذي الشبكة القومية للكهرباء بطاقة قدرها 10 جيجاوات / ساعة مما ساعد علي تغطية أكثر من 2000 وحدة سكنية مع تقليص البصمة الكربونية بما يصل إلى 3506 طنًا سنويًا.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد باكورة المشاركة المجتمعية التي يهتم به محافظ جنوب سيناء للارتقاء بكافة مناحي الحياة للمواطنين دون تحميلهم أي عناء أو تكاليف.