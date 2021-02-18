أخبار عاجلة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. إجراء الصيانة الدورية لمحطة الطاقة الشمسية "وادي أبو غراقد"

Print
صور.. إجراء الصيانة الدورية لمحطة الطاقة الشمسية "وادي أبو غراقد" صور.. إجراء الصيانة الدورية لمحطة الطاقة الشمسية "وادي أبو غراقد"

مصراوي Masrawy

12:57 م الخميس 18 فبراير 2021

جنوب سيناء– رضا السيد

بدأت اليوم الخميس أعمال الصيانة الدورية لمحطة الطاقة الشمسية بوادي أبوغراقد التابع لمدينة أبورديس في جنوب سيناء.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، إنه جاري الصيانة الدورية لمحطة الطاقة الشمسية بوادي أبوغراقد من قبل فريق متخصص، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للحفاظ على المحطة التي تخدم سكان التجمع والتجمعات المجاورة له، إضافة إلى أن المزرعة النموذجية التي أقامها جهاز تعمير سيناء على مساحة 60 فدان بهدف توطين البدو تعتمد عليها في استخراج المياه من الآبار.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم الخميس، أن محطة للطاقة الشمسية بوادي "أبو غراقد " أهدتها شركة «شنايدر إلكتريك» لأهالي المنطقة بتكلفة تتعدى 5 مليون جنيه، وتستخدم تقنية الخلايا الشمسية والبطاريات.

أكد أن المحطة تعمل بقدرة 5 ميجاوات وتغذي الشبكة القومية للكهرباء بطاقة قدرها 10 جيجاوات / ساعة مما ساعد علي تغطية أكثر من 2000 وحدة سكنية مع تقليص البصمة الكربونية بما يصل إلى 3506 طنًا سنويًا.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد باكورة المشاركة المجتمعية التي يهتم به محافظ جنوب سيناء للارتقاء بكافة مناحي الحياة للمواطنين دون تحميلهم أي عناء أو تكاليف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية