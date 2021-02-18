صور.. إزالة آثار وتلفيات موجة الطقس السيئ من شوارع شرق الإسكندرية

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الإسكندرية - محمد عامر:

نفذ حي شرق الإسكندرية، اليوم، الخميس، حملة استهدفت إزالة أثار التلفيات التي سببتها موجة الطقس السيئ التي ضربت المدينة الساحلية على مدار اليومين الماضيين.

وقال محارب هيلع، رئيس حي شرق، أنه كلف الجهات المختصة بالحي بمتابعة التلفيات التي تسببت فيها موجة الطقس السيئ، ومتابعة أعمال إزاحة مياه الأمطار ومنع تجمعها بالشوارع نطاق الحي خلال يومي النوة.

وأضاف رئيس حي شرق الإسكندرية، إلى أنه قد جرى رفع بورن كهرباء سقط في شارع المشير بمنطقة سيدي جابر، بالإضافة إلى كشاف ليد على عامود ديكوري سقط بالشارع نفسه، وأيضا رفع كشافين ليد آيلين للسقوط على طريق الجيش جليم والإقبال.

ولفت هيلع، إلى أنه جرى أيضا إزالة أجزاء أخرى مائلة تُسبب خطورة على المارة والسيارات في الأماكن الآتية؛ الإقبال وشعراوي وجليم، ورفع كشاف آيل للسقوط شارع الدير، ورفع سلك سقط بشارع الاسماعيلية، ورفع سلك سقط أمام فندق ٢٦ يوليو.

وأشار هيلع، إلى أنه وفي سياق متصل أزالت وحدة الإعلانات بالحي كافة الإعلانات التي تُمثل خطورة على المارة وأيضاً التي تأثرت من سرعة الرياح والعوامل الجوية، وذلك يشوارع "طريق الكورنيش، ١٤مايو، الإقبال وشارع سوريا، فوزي معاذ".

وشهدت الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس، حيث توقفت الأمطار وهدأت حركة الرياح إلى حد كبير، فيما عادت الشمس للسطوع على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية.

وتعرضت الإسكندرية، على مدار اليومين الماضيين، لأسوأ موجة من الطقس السيئ هذا العام، صاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن موجة الطقس السيئ التي ضربت المدينة خلفت خسائر كبير في الممتلكات من بينها انهيارات جزئية بـ24 عقار بمناطق متفرقة، علاوة على سقوط أعمدة إنارة وأشجار.