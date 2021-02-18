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نقيب أطباء أسيوط يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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نقيب أطباء أسيوط يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا نقيب أطباء أسيوط يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

12:49 م الخميس 18 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

حصل الدكتور ضياء الدين عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط، اليوم الخميس، على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبدأت جامعة أسيوط تقديم الجرعة الأولى من لقاح المستجد للأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، وذلك في ضوء توجيهات الدولة ورعايتها جميع الفرق الطبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وحرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد مصدر مسئول بمستشفى أسيوط الجامعي، أنه جرى تطعيم الأطقم الطبية العاملين بالمستشفيات الجامعية تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ مشيرًا إلى إعطاء جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم التي تتلقى اللقاح.

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