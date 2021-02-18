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بعد تشييع جثمانه في الجامع الأزهر.. دفن جثمان شيخ المالكية بالأقصر - صور

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بعد تشييع جثمانه في الجامع الأزهر.. دفن جثمان شيخ المالكية بالأقصر - صور بعد تشييع جثمانه في الجامع الأزهر.. دفن جثمان شيخ المالكية بالأقصر - صور

مصراوي Masrawy

12:48 م الخميس 18 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

شارك المئات من أهالي قرية الغربي قامولا بمركز القرنة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، في مراسم دفن جثمان فضيلة الدكتور أحمد طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وشيخ السادة المالكية بمصر والعالم الإسلامي.

وشيع أهالي القرية جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في قرية الغربي قامولا.

كان المئات من قيادات وطلاب الأزهر الشريف شيعوا أمس الأربعاء جثمان، الدكتور أحمد طه ريان، شيخ المالكية، وعضو هيئة كبار العلماء، حيث أدوا صلاة الجنازة على الفقيد بالجامع الأزهر الشريف، وشارك فى الجنازة الدكتور محمد الضوينى ،وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى ،رئيس جامعة الأزهر ، وعدد من قيادات الأزهر.

وعقب الانتهاء من صلاة الجنازة التي شارك بها مئات الطلاب الوافدين ، تم التحرك بالجثمان الى محافظة الأقصر ، لدفنه بمقابر العائلة.

ونعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره- العالم الفقيه، الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، شيخ علماء الفقه المالكي في والعالم الإسلامي، والذي وافته المنية بالأمس.

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