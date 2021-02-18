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مصراوي Masrawy

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الأسماك في أسواق دمياط، ارتفاعا طفيفا، تزامنا مع هطول أمطار وهبوب رياح على مناطق عدة في الإقليم خلال اليومين الأخيرين، وتراجع حركة الملاحة في عزبة البرج وبحيرة المنزلة.

ويرصد "مصراوي"، متوسط أسعار الأسماك في سوق القنطرة بمدينة دمياط، اليوم الخميس، إذ بلغ سعر كيلو"البلطي" 35 جنيها، وبلغ متوسط سعر كيلو "البوري" 70 جنيها، للحجم الكبير و50 جنيهًا للحجم المتوسط.

وسجل كيلو "البطارخ" نحو 450 جنيها، و140 جنيهًا للغطيان، وبلغ متوسط سعر السبيط 70 جنيها و250 جنيهًا للجمبري "كبير" و180 جنيهًا للنوع نفسه من الحجم المتوسط، و80 جنيهًا للحجم الصغير، و30 جنيهًا للكيلو من "البلميطة"، و50 جنيها للتونة.

وبلغ سعر الجرانة 50 جنيها للكيلو.