أخبار عاجلة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بسبب سوء الطقس.. ارتفاع الأسماك في دمياط

Print
بسبب سوء الطقس.. ارتفاع أسعار الأسماك في دمياط بسبب سوء الطقس.. ارتفاع الأسماك في دمياط

مصراوي Masrawy

12:47 م الخميس 18 فبراير 2021

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت الأسماك في أسواق دمياط، ارتفاعا طفيفا، تزامنا مع هطول أمطار وهبوب رياح على مناطق عدة في الإقليم خلال اليومين الأخيرين، وتراجع حركة الملاحة في عزبة البرج وبحيرة المنزلة.

ويرصد "مصراوي"، متوسط أسعار الأسماك في سوق القنطرة بمدينة دمياط، اليوم الخميس، إذ بلغ سعر كيلو"البلطي" 35 جنيها، وبلغ متوسط سعر كيلو "البوري" 70 جنيها، للحجم الكبير و50 جنيهًا للحجم المتوسط.

وسجل كيلو "البطارخ" نحو 450 جنيها، و140 جنيهًا للغطيان، وبلغ متوسط سعر السبيط 70 جنيها و250 جنيهًا للجمبري "كبير" و180 جنيهًا للنوع نفسه من الحجم المتوسط، و80 جنيهًا للحجم الصغير، و30 جنيهًا للكيلو من "البلميطة"، و50 جنيها للتونة.
وبلغ سعر الجرانة 50 جنيها للكيلو.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية