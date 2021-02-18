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غلق مصنع حلويات وإعدام طن أغذية فاسدة في الشرقية

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غلق مصنع حلويات وإعدام طن أغذية فاسدة في الشرقية غلق مصنع حلويات وإعدام طن أغذية فاسدة في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:45 م الخميس 18 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بالمدينة.

أسفرت الحملة عن ضبط وغلق مصنع حلويات؛ لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية ووجود غرفة تفتيش صرف صحي داخل صالة الإنتاج، فيما جرى ضبط وإعدام طن و10 كيلو جرامات أغذية، عبارة عن هوالك إنتاج "كيك – زيت – سمن – سكر جلوكوز"؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جرى سحب 6 عينات وإرسالها للمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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