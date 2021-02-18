القبض على مالك مخبز "استولى على أموال الدعم" في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين والأموال العامة، القبض على مالك مخبز لاستيلائه على أموال الدعم دون وجه حق من خلال إثبات عمليات صرف وهمية على منظومة الخبز، وبلغ ما جرى حصره مبلغ 727,090 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات سرية وردت للعقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد تلاعب صاحب مخبز في أموال الدعم والاستيلاء على الأموال بإثبات عمليات وهمية على منظومة الخبز.

جرى عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وتوصلت التحريات أن المتهم يستولى على أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز.

وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، جرى ضبط المتهم، والتحفظ على ماكينة عمليات صرف الخبز، وبلغ ما جرى حصره من الأموال التي حصل عليها مبلغ مالي قدره 727,090 جنيه من أموال الدعم وتولت النيابة التحقيق.