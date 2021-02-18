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مصرع شاب وإصابة شقيقته بسبب "القاتل الصامت" في البحيرة

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مصرع شاب وإصابة شقيقته بسبب "القاتل الصامت" في البحيرة مصرع شاب وإصابة شقيقته بسبب "القاتل الصامت" في البحيرة

مصراوي Masrawy

12:40 م الخميس 18 فبراير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه وأصيبت شقيقته بالاختناق، اليوم الخميس، إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون من مولد كهرباء أشعلاه للتدفئة أثناء نومهما بمنزلهما بإحدى قرى مركز بدر في البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من أهالي قرية الكفاح، بمركز بدر بالعثور على جثة محمود حامد عبدالله، ١٧ عامًا داخل منزله، وإصابة شقيقته أسماء ٢١ عامًا بالاختناق.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بدر والمصابة لذات المستشفى للعلاج، وتبين تشغيلهما مولد كهرباء للتدفئة أثناء نومهما ليلا مما أدى إلى تعرضهما للاختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج من المولد، مما تسبب في وفاة الأول وإصابة الثانية.

جرى التحفظ على مولد الكهرباء، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويلقب غاز أول أكسيد الكربون بـ"القاتل الصامت"، لكونه يتسبب فى وفاة الكثيرين دون سابق إنذار خاصة خلال فصل الشتاء، فتكمن خطورته كونه غازا سامًا عديم الرائحة، وغير مهيج للأغشية المخاطية، وبالتالي عند وجوده لا يتنبه الشخص إليه.

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