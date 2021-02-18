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ضبط 550 كيلو دقيق مُدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

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ضبط 550 كيلو دقيق مُدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية ضبط 550 كيلو دقيق مُدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

مصراوي Masrawy

12:40 م الخميس 18 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت إدارة تموين كفر صقر، بإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة بالشرقية، برئاسة محمد الشاعر، مدير الإدارة، اليوم الخميس، حملة تفتيشية على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية؛ للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية.

أسفرت الحملة عن ضبط 11 شيكارة دقيق بلدي مُدعم، زنة الواحدة 50 كيلو جرامًا؛ تبين تجميعها لإعادة بيعها في السوق السوداء، فيما جرى ضبط عدد من المحاضر والمخالفات بعدد من المخابز؛ بشأن إنتاج خبز ناقص وغير مطابق للمواصفات القياسية، وضبط و20 كيلو شاي مجهول المصدر.

وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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