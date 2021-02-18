في سوهاج.. الاسم صاحب محل مصوغات ذهبية والمهنة تاجر عُملة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير محل مصوغات بسوهاج لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام مدير محل مصوغات ذهبية - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاطاً إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة وضبط بحوزته مبلغ مالي عملة أجنبية.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.