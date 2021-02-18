صور.. محافظ أسيوط يبحث سبل التعاون مع هيئة الإصلاح الزراعي

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أسيوط ـ محمود عجمي:

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، بمكتبه بالديوان العام الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة سبل بحث التعاون بين المحافظة والهيئة في إتاحة كل مدخلات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات للمزارعين وحل مشكلة نقص الأسمدة بالمحافظة.

حضر اللقاء المهندس عارف محمد علي مدير عام الإصلاح الزراعة بأسيوط، والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

واستعرض رئيس هيئة الإصلاح الزراعي دور الهيئة في توفر كل السلع الغذائية التي يحتاجها المجتمع من خلال منافذ وزارة الزراعة لعمل توازن في الأسعار بين السوق المحلي والمستهلك، مشيرًا إلى زيادة معدلات التصدير للمحاصيل الزراعية والمنتجات عما كانت عليه في العام الماضي رغم الغلق الذي سببته أزمة انتشار فيروس كورونا.

ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الشكر والتقدير لوزير الزراعة ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي لاستجابتهما السريعة وتدخلهم لزيادة حصة المحافظة من الأسمدة لحل شكوى المزارعين من نقص الأسمدة الزراعية ببعض المراكز.