أخبار عاجلة

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا بسبب السلالات الجديدة من كورونا -
​​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تامر أمين لن يمارس النشاط الإعلامي ما لم يوفق أوضاعه مجددًا -
500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. محافظ أسيوط يبحث سبل التعاون مع هيئة الإصلاح الزراعي

Print
صور.. محافظ أسيوط يبحث سبل التعاون مع هيئة الإصلاح الزراعي صور.. محافظ أسيوط يبحث سبل التعاون مع هيئة الإصلاح الزراعي

مصراوي Masrawy

12:04 م الخميس 18 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، بمكتبه بالديوان العام الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة سبل بحث التعاون بين المحافظة والهيئة في إتاحة كل مدخلات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات للمزارعين وحل مشكلة نقص الأسمدة بالمحافظة.

حضر اللقاء المهندس عارف محمد علي مدير عام الإصلاح الزراعة بأسيوط، والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

واستعرض رئيس هيئة الإصلاح الزراعي دور الهيئة في توفر كل السلع الغذائية التي يحتاجها المجتمع من خلال منافذ وزارة الزراعة لعمل توازن في الأسعار بين السوق المحلي والمستهلك، مشيرًا إلى زيادة معدلات التصدير للمحاصيل الزراعية والمنتجات عما كانت عليه في العام الماضي رغم الغلق الذي سببته أزمة انتشار .

ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الشكر والتقدير لوزير الزراعة ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي لاستجابتهما السريعة وتدخلهم لزيادة حصة المحافظة من الأسمدة لحل شكوى المزارعين من نقص الأسمدة الزراعية ببعض المراكز.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

شبكة عيون الإخبارية