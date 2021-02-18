العثور على جثة تاجر خُردة في الشرقية وجهود أمنية لكشف اللغز

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية، اليوم الخميس، تاجر خُردة؛ عُثر على جثته مُلقاة أمام قرية "الرويسات" بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحراوي.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول "طاهر.م.م.ال" 34 عامًا، تاجر خُردة، جثة هامدة.

تبين من التحريات الأولية العثور على الجثة أمام قرية "الرويسات" بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان"، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.