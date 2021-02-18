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بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين فى تصادم على طريق "أبو سمبل" بأسوان

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بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين فى تصادم على طريق "أبو سمبل" بأسوان بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين فى تصادم على طريق "أبو سمبل" بأسوان

مصراوي Masrawy

11:50 ص الخميس 18 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 46 آخرين، فى حادث تصادم اليوم الخميس، عند منطقة الكيلو 100 على طريق "أسوان - أبوسمبل".

تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز أسوان، بوقوع حادث تصادم أتوبيس يحمل عددا من المواطنين السودانيين، بمقطورة نقل بالقرب من الكيلو 100 على طريق أسوان أبو سمبل، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين جميعهم من الأخوة السودانيين وجرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى.

مصراوي تنشر أسماء المصابين فى الحادث

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