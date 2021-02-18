مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 14 مدرسًا جديدًا في بعض الكليات

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أسيوط ـ محمود عجمي:

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 14 مدرسًا جديدًا في عدد من كليات الجامعة.

تضمنت الموافقة الإجراءات التالية في كلية الطب على تعيين الدكتور مصطفى سيد محمد مشرف بقسم الجراحة العامة ، والدكتور محمد أحمد عبد الرحمن عبد الحفيظ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، والدكتور محمد صلاح عبد الكريم شحات بقسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتورة ايرينى صموئيل بولس سعيد بقسم علاج الأورام، والدكتور أحمد أبوالفتوح محمد إبراهيم بقسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور أيمن عبد الخالق محمد ابو جلاله بقسم التخدير والعناية المركزة بالكلية.

كما تضمنت القرارات تعيين 4 مدرسين في كلية الهندسة وهم الدكتور أحمد حاسم صادق رمضان، والدكتور أحمد حسنى على حسن، والدكتور إسلام محمود حسن بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور أحمد عصام محمد خالد بقسم الهندسة الكهربائية بالكلية.

وشملت القرارات تعيين مدرسين بمعهد الأورام وهما الدكتورة اسراء رشدى حسن محمد والدكتورة مها خليل محمود خليل بقسم الأشعة العلاجية والطب النووى، وتعيين الدكتورة اسماء رجب على محمدين بقسم الآثار بكلية الاداب، والدكتورة هالة محمد فؤاد أحمد بقسم مناهج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة.