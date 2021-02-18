بسبب ارتفاع الأمواج..إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ "الإسكندرية والدخيلة" لليوم الثالث

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الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، استمرار إغلاق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية لليوم الثالث على التوالي، بسبب الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك رغم التحسن النسبي في حالة الطقس.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن استمرار إغلاق البوغازين جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية، مع توقعات بإعادة فتحهما خلال الساعات المقبلة

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وكانت الإسكندرية، قد شهدت صباح اليوم الخميس، تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس، حيث توقفت الأمطار وهدأت حركة الرياح إلى حد كبير، فيما عادت الشمس للسطوع على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية.