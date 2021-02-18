أخبار عاجلة

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا بسبب السلالات الجديدة من كورونا -
​​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تامر أمين لن يمارس النشاط الإعلامي ما لم يوفق أوضاعه مجددًا -
500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بسبب ارتفاع الأمواج..إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ "الإسكندرية والدخيلة" لليوم الثالث

Print
بسبب ارتفاع الأمواج..إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ "الإسكندرية والدخيلة" لليوم الثالث بسبب ارتفاع الأمواج..إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ "الإسكندرية والدخيلة" لليوم الثالث

مصراوي Masrawy

11:39 ص الخميس 18 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، استمرار إغلاق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية لليوم الثالث على التوالي، بسبب الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك رغم التحسن النسبي في حالة الطقس.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن استمرار إغلاق البوغازين جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية، مع توقعات بإعادة فتحهما خلال الساعات المقبلة

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وكانت الإسكندرية، قد شهدت صباح اليوم الخميس، تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس، حيث توقفت الأمطار وهدأت حركة الرياح إلى حد كبير، فيما عادت الشمس للسطوع على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية