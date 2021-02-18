مبادرة "حياة كريمة".. محافظ المنيا يبحث خطط تطوير القرى - صور

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خطط تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، منها 192 قرية بنطاق 5 مراكز داخل المنيا وهي: (أبوقرقاص، وملوي، وديرمواس، ومغاغة، والعدوة).

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم الخميس، مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والشركات المنوط بها، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.

وجّه المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتخصيص غرفة بمركز الشباب بقريتي أولاد الشيخ وكفر مغربي، لتخصيصهما كمشغل للفتيات من أبناء القريتين ، اللائي جرى تدريبهن على أعمال التفصيل ضمن مبادرة حياة كريمة لاكتساب العديد من الخبرات والدفع بهن لسوق العمل.

وناقش المحافظ، متطلبات واحتياجات الأهالي بالقرى المستهدفة لتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من أعمال المبادرة لتطوير الريف المصري ولخدمة أهالي المحافظة لتوصيل كافة الخدمات والمرافق.

وتناول الاجتماع أيضًا، مناقشة خطة تنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة بالقرى المستهدفة، موجها بالانتهاء من الدراسات الخاصة بنقل خط الضغط العالي وتعديل مسارات خطوط الكهرباء والجهد المتوسط أعلى الكتلة السكنية وتحويلها إلي كابلات أرضية.

وجّه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بضرورة تواجد الأطباء بالوحدات الصحية بنطاق كل مركز؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي المحافظة، مناشداً المواطنين بالتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، إذ جرى تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

على هامش الاجتماع، استعرض المحافظ، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة المديرية للاستعداد لأداء امتحانات الفصل الدراسي الاول لكافة المراحل التعليمية المحددة، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.