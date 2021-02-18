المُشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مواشي متهم بحيازة "حشيش" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، تاجر مواشي بالسجن المُشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه في القضية رقم 29637 جنايات بلبيس لسنة 2020، بحيازة كمية من مخدر "الحشيش" بقصد الإتجار.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "حسن.ع.د.ع" 19 عامًا، تاجر مواشي، مُقيم بالعاشر من رمضان؛ بحوزته 47 طربة "حشيش" مُخدر.

تبين حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وبالعرض على النيابة العامة قرر إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.