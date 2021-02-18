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السيطرة على حريق داخل محطة وقود في أسيوط

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السيطرة على حريق داخل محطة وقود في أسيوط السيطرة على حريق داخل محطة وقود في أسيوط

مصراوي Masrawy

11:22 ص الخميس 18 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الخميس، على حريق محدود نشب داخل عبوات "تنكات" البنزين بمحطة وقود على الطريق الزراعي السريع بمركز منفلوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بورود بلاغ من الأهالي بالحريق.

انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الحريق وجرى الدفع بسيارات إطفاء سيطرت على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

وقال شهود العيان لـ"مصراوي": "إن الحريق نشب أثناء أعمال التجديدات داخل محطة وقود على الطريق الزراعي وان التنكات فارغة من البنزين وإن ما حد هو ماس كهربائي مع التنك ما أحدث صوتًا وتسبب في انبعاث أدخنة".

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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