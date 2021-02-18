صور.. حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

قال العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوبي محافظة الأقصر، أن الوحدة المحلية أزالت مخالفة تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية جسر الحجر.

أوضح عاشور وجرى إزالة المخالفة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.