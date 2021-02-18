لتطوير القرى.. جامعة بنها تشارك في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، اليوم الخميس، اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور وكلاء الكليات وأعضاء المجلس.

ناقش المجلس خلال الاجتماع آلية مشاركة جامعة بنها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ومنها قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وذلك بالتنسيق مع منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القليوبية وسكرتير عام المحافظة.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يعد أحد المبادرات الهامة التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولي بالرعاية بالقري والنجوع.

وأكد سوسة على دور جامعة بنها وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المبادرة، وتشكيل فرق عمل، وتحديد الأدوار والصلاحيات والمسئوليات للفرق المشاركة في تنفيذ المبادرة.

من جانبه استعرض الدكتور عمرو حنفي وكيل كلية الهندسة بشبرا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق فريق العمل دور الكليات والقطاعات التي سوف تشارك في تدشين مبادرة حياة كريمة بقري مركز شبين القناطر والتي تتضمن توفير الخدمات المختلفة للأهالي ، وتطوير مشروعات البنية الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية.