أخبار عاجلة

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا بسبب السلالات الجديدة من كورونا -
​​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تامر أمين لن يمارس النشاط الإعلامي ما لم يوفق أوضاعه مجددًا -
500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لتطوير القرى.. جامعة بنها تشارك في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

Print
لتطوير القرى.. جامعة بنها تشارك في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى.. جامعة بنها تشارك في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

11:08 ص الخميس 18 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، اليوم الخميس، اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور وكلاء الكليات وأعضاء المجلس.

ناقش المجلس خلال الاجتماع آلية مشاركة جامعة بنها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ومنها قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وذلك بالتنسيق مع منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القليوبية وسكرتير عام المحافظة.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يعد أحد المبادرات الهامة التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولي بالرعاية بالقري والنجوع.

وأكد سوسة على دور جامعة بنها وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المبادرة، وتشكيل فرق عمل، وتحديد الأدوار والصلاحيات والمسئوليات للفرق المشاركة في تنفيذ المبادرة.

من جانبه استعرض الدكتور عمرو حنفي وكيل كلية الهندسة بشبرا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق فريق العمل دور الكليات والقطاعات التي سوف تشارك في تدشين مبادرة حياة كريمة بقري مركز شبين القناطر والتي تتضمن توفير الخدمات المختلفة للأهالي ، وتطوير مشروعات البنية الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية