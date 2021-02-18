المُشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بحيازة "هيروين" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، سائقًا بالسجن المُشدد لمدة 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه في القضية رقم 33269 جنايات بلبيس لسنة 2020، بحيازة كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر بقصد الإتجار.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمد.ع.م.ح" 28 عامًا، سائق، مُقيم بناحية "تل اليهودية" ببلبيس؛ بحوزته عدد من لفافات مسحوق "الهيروين" المُخدر، وزنت 118 جرامًا.

وتبين حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وبالعرض على النيابة العامة قرر إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.