بعد يومين عاصفين.. تحسن نسبي في حالة الطقس بالإسكندرية - صور

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الإسكندرية - محمد عامر:

شهدت الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس، حيث توقفت الأمطار وهدأت حركة الرياح إلى حد كبير، فيما عادت الشمس للسطوع على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية.

وتعرضت الإسكندرية، على مدار اليومين الماضيين، لأسوأ موجة من الطقس السيئ هذا العام، صاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن موجة الطقس السيئ التي ضربت المدينة خلفت خسائر كبير في الممتلكات من بينها انهيارات جزئية بـ24 عقار بمناطق متفرقة، علاوة على سقوط أعمدة إنارة وأشجار، وخروج مياه البحر المرتفعة لتغرق أجزاء من طريق الكورنيش.

من جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن سرعة الرياح وصلت إلى 50 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، وتراوح ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين 4.5 إلى 5 أمتار، ما أدى إلى استمرار غلق البوغاز لليوم الثالث.