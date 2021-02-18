أخبار عاجلة

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا بسبب السلالات الجديدة من كورونا -
​​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تامر أمين لن يمارس النشاط الإعلامي ما لم يوفق أوضاعه مجددًا -
500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد يومين عاصفين.. تحسن نسبي في حالة الطقس بالإسكندرية - صور

Print
بعد يومين عاصفين.. تحسن نسبي في حالة الطقس بالإسكندرية - صور بعد يومين عاصفين.. تحسن نسبي في حالة الطقس بالإسكندرية - صور

مصراوي Masrawy

10:40 ص الخميس 18 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

شهدت الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس، حيث توقفت الأمطار وهدأت حركة الرياح إلى حد كبير، فيما عادت الشمس للسطوع على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية.

وتعرضت الإسكندرية، على مدار اليومين الماضيين، لأسوأ موجة من الطقس السيئ هذا العام، صاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن موجة الطقس السيئ التي ضربت المدينة خلفت خسائر كبير في الممتلكات من بينها انهيارات جزئية بـ24 عقار بمناطق متفرقة، علاوة على سقوط أعمدة إنارة وأشجار، وخروج مياه البحر المرتفعة لتغرق أجزاء من طريق الكورنيش.

من جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن سرعة الرياح وصلت إلى 50 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، وتراوح ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين 4.5 إلى 5 أمتار، ما أدى إلى استمرار غلق البوغاز لليوم الثالث.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية