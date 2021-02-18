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لليوم الثالث.. الطقس السيئ يمنع الصيادين عن البحر في بورسعيد

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لليوم الثالث.. الطقس السيئ يمنع الصيادين عن البحر في بورسعيد لليوم الثالث.. الطقس السيئ يمنع الصيادين عن البحر في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:39 ص الخميس 18 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عزف صيادون بميناء الصيد في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن الصيد لليوم الثالث على التوالي بسبب موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية والرياح الشديدة مما يعرض حياتهم للخطر.

وتشهد بورسعيد سقوط أمطار على أحياء المدينة الساحلية، يصاحبها انخفاضًا في درجات الحرارة ورياح شديدة وارتفاع أمواج البحر لتتجاوز 4 أمتار.

في سياق متصل، انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل السفن عمليات الشحن والتفريغ في مينائي شرق وغرب بورسعيد بصورة طبيعية.

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