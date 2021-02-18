تشريح جثة عامل مات مسمومًا في ظروف غامضة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الحسينية العامة، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، تشريح جثة عامل؛ لبيان سبب وفاته، بعدما عُثر عليه جثة هامدة نتيجة تناول مادة سامة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي، بوصول أحمد عبدالحميد عبدالقادر، 32 عامًا، عامل، مُقيم بمنشأة أبو عمر، جثة هامدة.

تبين حدوث تسمم نتيجة تناول مادة مجهولة، وبالعرض على النيابة العامة قررت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.