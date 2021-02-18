"مذبحة سرابيوم".. تفاصيل كشف غموض جريمة قتل "وقت صلاة الفجر" بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

كتب - على عبد الودود

كشفت أجهزة مديرية أمن الإسماعيلية، تفاصيل واقعة العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما في قرية سرابيوم التابعة لمركز فايد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود إخطار لمديرية الأمن بالعثور على جثة وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته داخل منزلهما، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، إذ تبين أن المجني عليهما يعيشان بمفردهما في المنزل.

بدأ فريق البحث الجنائي بتكثيف جهوده، وبتفريغ كاميرات المراقبة التي أوضحت أن المتهم بارتكاب الواقعة أحد جيران المجني عليهما، والذي استعان بصديق له لتنفيذ الجريمة.

تبين من التحريات أن المتهم خطط مع شريكه لسرقة منزل المجني عليه، وحال تنفيذ جريمتهما استيقظ المجني عليه لأداء صلاة الفجر فشاهد الجاني الذي عاجله بالضرب بآلة حادة على رأسه وانهال عليه طعنًا في أنحاء متفرقة من الجسد.

وكشفت التحريات أن المتهمين صعدا عقب قتل المتهم، لمتابعة جريمة السرقة إلا أن زوجة القتيل استيقظت حال تنفيذ المتهمين لجريمتهما فبادرا بقتلها بطعنات في البطن.

بالعرض على النيابة العامة في الإسماعيلية قررت التصريح بدفن جثتى وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته عقب تشريحهما، واستكمال التحقيقات في الواقعة.