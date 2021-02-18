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صور.. "الإنترلوك" ينقذ قرية "سرنباي" من آثار الأمطار في البحيرة

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صور.. "الإنترلوك" ينقذ قرية "سرنباي" من آثار الأمطار في البحيرة صور.. "الإنترلوك" ينقذ قرية "سرنباي" من آثار الأمطار في البحيرة

مصراوي Masrawy

09:52 ص الخميس 18 فبراير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

لم يتوقع أهالي سرنباي، بمركز المحمودية، في محافظة البحيرة، أن يجنوا ثمار مبادرتهم لتغطية شوارع قريتهم بالإنترلوك بهذه السرعة، بعد أن تصدت الطرق الممهدة لموجة الأمطار الغزيرة التي تمر بها البلاد حاليًا، ليتخلصوا معها من معاناة ظلوا يعيشون بها مع كل فصل شتاء.

يقول إسماعيل عبد الدايم - أحد أهالي القرية ومنسق المبادرة: " هناك حالة من الفرحة الشديدة بين أهالي القرية، بنتائج مبادرة هنجملها ومجلس إدارة الشارع والتي نفذت بدعم من المجلس الوطني للشباب ووزارة التنمية المحلية، فالجميع يلمس نتائج الإنجاز الذي حدث والذي انعكس على حياتنا جميعًا وأصبحت الأمطار مرحب بها بعد أن كانت تشكل معاناة بسبب آثارها من الوحل والطين في الشوارع".

ويتفق أحمد درويش - من أهالي القرية: " عمرنا ما شفنا شوارع قريتنا بالاضافة والجمال ده، الناس كلها فرحانة بإللي عملته، وكل إللي لسه مشتركش بقى عاوز يشترك والمبادرة تدخل شارعه في أسرع وقت".

ويوضح حسين الوكيل- من أهالي القرية: "راعينا وإحنا بنركب الإنترلوك في الشوارع عمل درجة ميل باتجاه فتحات الصرف، والنتيجة جربناها عمليًا مع موجة الأمطار الحالية، مهما كانت غزارتها بتتصرف بسهولة ومفيش أي تراكمات".

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور المجلس الوطني للشباب في العمل على تنمية العديد من القطاعات وخاصة من خلال مبادرة "هنجملها " ومبادرة "مجلس إدارة الشارع" برعاية ودعم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بهدف نشر الوعي لدى النشء والشباب والعمل على الحفاظ على البيئة بالشوارع وتطويرها، مؤكدا على أهمية و دور المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنى كشريك أساسي وفاعل مع جهود المحافظة والأجهزة التنفيذية.

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