شتاينهوف إنترناشونال هولدينجز إن في: إشعار توافر اقتراح "إس 155"

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إشعار توافر اقتراح "إس 155" من شركة "شتاينهوف إنترناشونال هولدينجز بروبرايتري المحدودة" ("الشركة")

يتمّ فيما يلي توجيه الإشعار، على سبيل المثال لا الحصر، إلى بعض دائني ("دائني مشروع") "شتاينهوف إنترناشونال هولدينجز بروبرايتري المحدودة" ("الشركة")، حول مشروع مقترح للترتيب والتسوية ("المشروع")، وحول توافر الاقتراح/ مستند المشروع ("الاقتراح").

1 الوصول إلى الاقتراح وملحقاته

يتوافر الاقتراح وملحقاته عبر الرابط الإلكتروني www.SteinhoffSettlement.com، ومن خلال ملء استمارة طلب من مسجل المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، بشعبة كيب الغربية، في كيب تاون.

2 اتّصالات أخرى

إذا ارتأت الشركة التواصل بشكلٍ إضافي مع دائني المشروع، يتعيّن عليها فعل ذلك من خلال:

2.1 عبر الموقع الإلكتروني لشركة "شتاينهوف إنترناشونال هولدينجز إن في" (www.steinhoffinternational.com)؛ و

2.2 عبر الرابط الإلكتروني www.SteinhoffSettlement.com؛ و

2.3 عبر خدمة أخبار البورصة والخدمة المماثلة من بورصة فرانكفورت؛ و

2.4 عبر رسالة بريد إلكتروني إلى الممثلين القانونيّين لمجموعات المطالبات الناشطة، وكبديل عبر رسالة بريد إلكتروني مباشرة إلى مجموعات المطالبات النشطة؛ و

2.5 عبر رسالة بريد إلكتروني إلى الممثلين القانونيّين المعروفين لدائني المشروع، وكبديل عبر رسالة بريد إلكتروني إلى مباشرة إلى عناوين البريد الإلكتروني المعروفة لدائني المشاريع المعروفين؛ و

2.6 خلافاً لذلك وفق أيّة متطلبات للنشر وفق توجيهات المحكمة العليا في كيب الغربية.

3 الإجراءات المطلوبة

3.1 سيُعقد لقاء حول المشروع في الموعد المناسب عبر إشعار دائني المشروع المؤهلين للحضور والتصويت خلال اللقاء حول المشروع.

3.2 إذا رغب دائنو المشروع المؤهلين بالحضور والتصويت خلال اللقاء حول المشروع، يجب أن يتنبهوا إلى التواريخ المهمة والأوقات المذكورة عبر الموقع الإلكتروني www.SteinhoffSettlement.com، وتزويد مدير المطالبات بالوثائق الداعمة اللازمة والتي تبرهن عن وضعهم كدائنين للمشروع، مع مراعاة عملية تسوية النزاع الواردة في الاقتراح، وبتقديم إثبات لقيمة المطالبة التي يؤكدونها، ومتابعة العملية التي ينصّ عليها الاقتراح.

4 ملخص الاقتراح

ينظر الاقتراح في التسوية بين الشركة ودائني المشروع، المعرفين في الاقتراح والمتوقع حصولهم على تسوية وفق شروط الاقتراح.

4.1 يصبح الاقتراح نافذاً إذا (1) تمّ اعتماده من قبل الأغلبية التي يشترطها القانون من دائني المشروع، و(2) تمّت الموافقة عليه وإقراره بعد ذلك على أساس نهائي وغير قابل للطعن من قبل المحكمة العليا، و(3) تحقّقت كافة شروط التعليق. وبعد أن يصبح الاقتراح حيّز التنفيذ، ستصبح التسويات نافذة وسيتمّ التوزيع على دائني المشروع المؤهلين.

4.2 يشمل دائنو المشروع المعرّفين في الملحق (أ) الخاصّ بالاقتراح كلّ من:

4.2.1 أصحاب المطالبات المتعاقدين، و

4.2.2 الدائنين الماليّين، و

4.2.3 أصحاب المطالبات للشراء من سوق "إس آي إتش بيه إل"،

الذين يُتوقّع التسوية معهم بموجب شروط الاقتراح.

4.3 يصبح الاقتراح حيّز التنفيذ إذا (1) تمّ اعتماده من قبل الأغلبية التي يشترطها القانون من دائني مشروع الشركة الذين يشاركون في عمليّات إيداع الطلب والتصويت؛ و(2) إذا تمّت الموافقة عليه وإقراره على أساس نهائي غير قابل للطعن من قبل المحكمة العليا في جنوب أفريقيا كما ورد في القسم 155(7) من قانون الشركات؛ و(3) تحقّقت كافة شروط التعليق (المشار إليها في الملحق أ من الاقتراح) التي تنطبق على الاقتراح. وبعد دخول الاقتراح حيّز التنفيذ، ستصبح التسويات سارية المفعول وسيتمّ التوزيع على دائني المشروع المؤهلين وفقاً لشروط الاقتراح. وإذا لم يدخل الاقتراح حيّز التنفيذ، لن يتمتّع بأيّة قيمة أو أثر قانوني، ولن يشكّل تسوية لأيّة مطالبات من قبل دائني المشروع، ولن يشكّل عرضاً من أيّ نوع من قبل الشركة يحصل على موافقة دائني المشروع.

4.4 إذا كنتم دائنين لمشروع "إس آي إتش بيه إل"، ندعوكم إلى التقدّم بشكوى وفقاً لشروط الاقتراح والمشاركة بعمليّات التصويت المنصوص عليها، بما أنّكم ستكونون مؤهلين للحصول على دفعة استناداً إلى الاقتراح.

4.5 يُطرح الاقتراح للتصويت خلال اجتماع أو اجتماعات افتراضيّة، تُعقد لهذا الغرض.

4.6 لا يشكّل الاقتراح، على أيّ أساس كان، إقراراً بأيّ مسؤوليّة من ناحية "إس آي إتش بيه إل" تجاه أيّ فريق أقام دعوى قانونيّة ضدّ "إس آي إتش بيه إل"، أو يهدف إلى إقامة مثل هذه الدعوى القانونيّة، أو هدّد بإقامة مثل هذه الدعوى القانونيّة، أو قد يؤكد على مطلب من أيّ نوع كان وأيّاً كان سبب حدوثه بدعوى قانونيّة.

4.7 نشجع دائني المشروع على التواصل مع مستشاريهم حول عمليّات إيداع الطلب والتصويت المشار إليها في الاقتراح، بالإضافة إلى الرجوع لموقع www.SteinhoffSettlement.com للاطلاع على معلومات إضافية.

4.8 بما أنّ عدداً من المسائل المشار إليها في هذا الاقتراح معقدة وتقنيّة بطبيعتها، نشجع كافة الأشخاص المهتمين باللجوء إلى مستشار قانوني مستقل، أو محاسب، أو مستشار مالي، أو أيّ مستشار محترف آخر قد يساعد الأشخاص المهتمين حول محتويات الاقتراح.

5 ترجمات هذا الإشعار

سيتمّ تقديم نسخ مترجمة عن هذا الإشعار باللغة العربية، والبلغارية، والكرواتية، والتشيكية، والدنماركية، والهولندية، والإستونية، والفرنسية، والألمانية، واليونانية، والعبرية، والهنغارية، والآيسلندية، والإيطالية، واللاتفية، والليتوانية، والصينيّة المبسطة، والنروجية، والبولندية، والبرتغالية، والرومانية، والسلوفاكيّة، والسلوفانية، والسواحيليّة، والسويدية، والإسبانية، والتركية عند الطلب (البريد الإلكتروني: info@SteinhoffSettlement.com).

ويتمّ تقديم إشعار إضافي إلى بعض دائني "شتاينهوف إنترناشونال هولدينجز بروبرايتري المحدودة" عن ملحق وتعديل على الاقتراح ("الملحق الإضافي")، وعن توافر (1) الملحق الإضافي و(2) الاقتراح الخاضع للتعديل في الملحق الإضافي، إلى جانب الملحقات ("الاقتراح الخاضع للتعديل").

1 الوصول إلى الملحق الإضافي والاقتراح الخاضع للتعديل

إنّ الاقتراح وملحقاته، بالإضافة إلى الملحق الإضافي والاقتراح الخاضع للتعديل وملحقاته، متوافرة عبر الرابط الإلكتروني www.SteinhoffSettlement.com، ومن خلال ملء استمارة طلب من مسجل المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، بشعبة كيب الغربية، في كيب تاون.

2 ترجمة هذا الإشعار

سيتمّ تقديم نسخ مترجمة عن هذا الإشعار باللغة العربية، والبلغارية، والكرواتية، والتشيكية، والدنماركية، والهولندية، والإستونية، والفرنسية، والألمانية، واليونانية، والعبرية، والهنغارية، والآيسلندية، والإيطالية، واللاتفية، والليتوانية، والصينيّة المبسطة، والنروجية، والبولندية، والبرتغالية، والرومانية، والسلوفاكيّة، والسلوفانية، والسواحيليّة، والسويدية، والإسبانية، والتركية عند الطلب (البريد الإلكتروني: info@SteinhoffSettlement.com).