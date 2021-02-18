من شرائط الكاسيت للذهب.. قصة أخطر لص منازل في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

احترف السرقة منذ الصغر، وتعددت سوابقه الإجرامية في مختلف وقائع سرقات منازل المواطنين في مسقط رأسه بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ.

"يا سعت الباشا..يا باشا والله ما سرقت حاجة.. أنا لسه طالع من الأحداث قضيت فيها 22 سنة أحكام عقوبات علي" حيث يقف المتهم البالغ من العمر 31 عامًا، ويدعى "س.ع"، في قفص الاتهام مخاطبا المستشار عبد الكريم شامخ، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة".

وتبين من أوراق القضية التي أحيل بسببها إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، والتي حملت رقم 24416 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 2407 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ، أنه في يوم 31 اكتوبر 2020 بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، شرع في سرقة مبلغ 4500 جنيه خاص بأحد المواطنين، بطريق الإكراه من منزله.

وأوضحت أوراق الاتهام بأنه تسلل خلسة إلى مسكن المجني عليه، ونفذ جريمته، وحال خروجه شاهده المجني عليه وأشهر في وجهه سلاح أبيض "سكين"، مهددًا إياه باستخدامه السكين ضده، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته، والاستيلاء على المسروقات.

ورصد "مصراوي"، من خلال أوراق القضية المتهم فيها بأنه جرى اتهامه قبل ذلك في عدد 38 قضية، جميعها عبارة عن سرقات محتويات منزلية، وطيور، ومبالغ مالية، وشرائط كاسيت، ومسجلات، واسطوانات غاز، وسلوك كهرباء عادية، ونحاس، وذهب، والمونيوم، وغيرها من السرقات المتنوعة.

وكشفت بطاقة سوابقه الإجرامية عن أول قضية جرى أتهامه فيها كانت القضية رقم 11588 لسنة 1996جنح أحداث سيدي سالم، سرقة قرط ذهبي، عندما كان يبلغ من العمر 7 أعوام، وأخر قضية كانت رقم 16276 لسنة 2020 جنح مركز شرطة سيدي سالم "سرقة المونيوم".

وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبدالتواب، وسكرتارية مجدي غانم، ببراءة المتهم المذكور في القضية السابق ذكر رقمها والتي يجرى محاكمته فيها بسبب قصور في التحريات، وعملية الضبط في المحضر المحرر ضده.

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