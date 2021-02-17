"تضامن بور سعيد" تتدخل لإنقاذ مشرد من البرد القارس (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تدخل فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، لإنقاذ مشرد بلا مآوى، بشوارع المحافظة، من البرد القارس.

قالت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد، إنه جرى رصد استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود مشرد بلا مآوى بشارع محمد علي، وتوجه فريق التدخل السريع التابع للمديرية لفحص البلاغ، في البداية لم يُعثر على الشخص المذكور، وبإعادة التوجه إليه مرة أخرى والبحث تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وأكدت أنه جرى التعامل معه بإعطاءه بطانية، ورفض التحرك مع فريق التدخل السريع لاصطحابه لأحد دور الرعاية، وقام بالتهجم عليهم، وجار التعامل معه ونقله لتلقي الرعاية اللازمة.