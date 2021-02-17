إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمنيا

مصراوي Masrawy
10:17 م الأربعاء 17 فبراير 2021
المنيا - محمد النادي:
أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الأربعاء، 5 مراكز للدروس الخصوصية، ضمن خطة المحافظة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، في بيان له، أن الغلق جاء تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة لكافة القطاعات التي يتردد عليها المواطنون.
وأشار رئيس المدينة، إلى استمرار الوحدة المحلية في متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.