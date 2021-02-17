إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الأربعاء، 5 مراكز للدروس الخصوصية، ضمن خطة المحافظة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، في بيان له، أن الغلق جاء تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة لكافة القطاعات التي يتردد عليها المواطنون.

وأشار رئيس المدينة، إلى استمرار الوحدة المحلية في متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.