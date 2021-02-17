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محافظ الإسكندرية: إنهاء 80 ٪ من مشروعات تطوير 7 مناطق عشوائية

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محافظ الإسكندرية: إنهاء 80 ٪ من مشروعات تطوير 7 مناطق عشوائية محافظ الإسكندرية: إنهاء 80 ٪ من مشروعات تطوير 7 مناطق عشوائية

مصراوي Masrawy

10:14 م الأربعاء 17 فبراير 2021


الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه جرى الانتهاء من 80% من مشروعات التطوير بـ 7 مناطق عشوائية موزعة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأول مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اليوم الأربعاء، لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها الشارع السكندري.

وأضاف المحافظ، أنه شدد على رؤساء الأحياء بالتعاون الدائم مع أعضاء مجلس النواب، لحل المشكلات التي تواجه المواطنين بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى ضرورة تعرف النواب على جميع المشروعات الكبرى التي تقام على أرض المحافظة سواء كانت المشروعات القومية، أو المشروعات التي تنفذها المحافظة.

وأكد "الشريف" أنه على استعداد تام لعقد اجتماعات دورية مع النواب، للاستماع إلى المشكلات التي تواجه المواطنين من خلالهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق آخر، أوضح المحافظ أنه سيجري إزالة أي كافيه يعيق رؤية البحر على الكورنيش بدءًا من المنتزه وحتى الأنفوشي بحلول نهاية فبراير الجاري، مؤكدًا أن تعاقد العديد من الكافيتريات على الكورنيش ستنتهي بحلول مارس المقبل، قائلًا: "سنبرم تعاقدات جديدة تضمن حقوق الدولة وتعظم موارد المحافظة وعدم حجب رؤية البحر".

وحول منظومة النظافة بالإسكندرية، قال المحافظ إنه جرى تغيير منظومة النظافة بالكامل ابتداءًا من شهر يناير الماضي، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب نبض الشارع السكندري.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى مطالب ومقترحات أعضاء مجلس النواب والشيوخ بشأن حل كافة المشكلات التي يعاني منها المواطن السكندري، من بينها مشكلات الأسواق العشوائية والصرف الصحي والطرق.

وجرى الاتفاق على تحرك نواب الإسكندرية ككتلة واحدة وجنبًا إلى جنب مع محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية، لإدراج كافة المشروعات الكبرى، لإحداث نقلة نوعية تنموية تعيد الإسكندرية إلى سابق عهدها.

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