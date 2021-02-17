الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وأبرز الظواهر الجوية غدًا

مصراوي Masrawy
09:33 م الأربعاء 17 فبراير 2021
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية وخريطة سقوط الأمطار غدًا الخميس، على أنحاء الجمهورية.
وجاءت هذه الظواهر على النحو التالي:
- سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري: (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- والمنوفية).
- أمطار متوسطة على فترات متقطعة على: (رشيد- بلطيم- ودمياط).
- أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والإسكندرية مع نشاط رياح.
- أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة: (بورسعيد- العريش- ورفح)، مع نشاط رياح.
- تشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.
- الرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس.
- أمطار خفيفة على الفيوم وبني سويف وتكون الصقيع على المزروعات ليلا.
- تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.