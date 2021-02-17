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سقوط أمطار متوسطة بـ"وادي غرندل" في جنوب سيناء

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سقوط أمطار متوسطة بـ"وادي غرندل" في جنوب سيناء سقوط أمطار متوسطة بـ"وادي غرندل" في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

09:36 م الأربعاء 17 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت مدينتي الطور وأبوزنيمة بجنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة تصاحبها رياح شديدة، دون تأثر حركة المرور بالطرق الرئيسية.

وقال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إن منطقة وادي غرندل التابعة لمدينة أبوزنيمة تعرضت لسقوط أمطار متوسطة، دون أن تتسبب في حدوث سيول.

وأكد المحافظ على استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ، لافتًا إلى أن جميع الطرق الدولية تعمل بشكل طبيعي، وجرى فتح الموانئ البحرية بالمحافظة بعد استقرار الرياح.

وناشد محافظ جنوب سيناء، قائدي السيارات والمركبات القادمين من خارج المحافظة بضرورة توخي الحذر، والقيادة ببطء على طول الطرق الدولية بكلا الاتجاهين، تزامنًا مع تعرض جنوب سيناء لموجة من الطقس السيئ.

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