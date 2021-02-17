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وزير التنمية المحلية يقرر تعيين "المحمدي" للخصوص و"العرفي" لشبين القناطر

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وزير التنمية المحلية يقرر تعيين "المحمدي" للخصوص و"العرفي" لشبين القناطر وزير التنمية المحلية يقرر تعيين "المحمدي" للخصوص و"العرفي" لشبين القناطر

مصراوي Masrawy

09:34 م الأربعاء 17 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، إجراء حركة تغييرات محدودة لرؤساء مدن محافظة القليوبية.

شمل القرار تعيين اللواء خالد محمد المحمدي، رئيسًا لمدينة الخصوص، نقلًا من رئيس مدينة ومركز شبين القناطر، لمدة عام.

كما تقرر تعيين خالد حامد العرفي، رئيسًا لمدينة ومركز شبين القناطر، نقلًا من مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، لمدة عام، ونقل نادر سعيد، من رئيس مدينة الخصوص للعمل بديوان عام محافظة القاهرة.

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