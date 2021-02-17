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ضبط طن كبدة فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

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ضبط طن كبدة فاسدة في حملة تموينية بالفيوم ضبط طن كبدة فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

مصراوي Masrawy

09:30 م الأربعاء 17 فبراير 2021


الفيوم – حسين فتحى:

ضبطت أجهزة الرقابة التموينية، بالتعاون مع الطب البيطري بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، أكثر من طن كبدة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، قبل توزيعها على محال بيع الكبدة بمركز طامية.

قاد الحملة المهندس عوض الرديني، رئيس الرقابة التموينية، وضمت كل من المهندس محمد إمبابي، ومحمود صالح، وممدوح أمين، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بمركز طامية، وجرى ضبط طن و83 كيلو كبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقرية قصر رشوان التابعة لمركز طامية، كما جرى التحفظ على المضبوطات، وأخطرت نيابة طامية لتتولى التحقيق.

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