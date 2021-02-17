محافظة القليوبية: تعويض صاحب "دابة" لقيت مصرعها نتيجة ماس كهربائي

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدرت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، بيانًا، كشفت فيه ملابسات واقعة صعق "دابة" بشبين القناطر، أثناء مرورها بجانب أحد أعمدة الكهرباء، بقرية نوى.

وأضاف البيان، أنه جرى التواصل مع مسئول مكتب كهرباء نوى، بالتنسيق مع مسئول كهرباء الوحدة، فور وقوع الحادث، وجرى التوجه إلى المكان والتعامل مع الموقف، وتبين أنه ماس كهربائي ناتج عن إحدى توصيلات الأهالي، وجرى إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي.

من ناحية أخرى تقرر التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لصرف مساعدة مالية تعويضًا لصاحب "الدابة" نظرًا لظروفه.

وكانت قرية نوى قد شهدت مصرع "دابة" إثر الصعق الكهربائي، أثناء سيرها بجوار العامود، بسبب وجود ماس كهربائي وسوء الأحوال الجوية والأمطار.