إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار حركة الرياح، واستئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، مع انتظام حركة الملاحة وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بموانئ البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، استمرار غلق موانئ السويس والغردقة وشرم الشيخ.

وأوضح البيان أن مديري الموانئ يتابعون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.