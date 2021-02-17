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الجمعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بأسوان لمدة 7 ساعات

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الجمعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بأسوان لمدة 7 ساعات الجمعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بأسوان لمدة 7 ساعات

مصراوي Masrawy

09:06 م الأربعاء 17 فبراير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الأربعاء، بيانًا حول قطع مياه الشرب، بعد غد الجمعة، عن 3 مناطق في مدينة أسوان ولمدة 7 ساعات.

وجاء البيان: "نظرًا للقيام بتنفيذ أعمال ربط خط 300 مم جديد بأخر 400 مم بجوار نادي أسوان، وهو ما يترتب عليه قطع المياه عن مناطق أطلس - كورنيش النيل - وسط مدينة أسوان، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء الجمعة وحتى السادسة من صباح السبت".

وتهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.

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