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في جراحة استغرقت 6 ساعات.. استخراج مسمار من قلب طفل بالفيوم

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في جراحة استغرقت 6 ساعات.. استخراج مسمار من قلب طفل بالفيوم في جراحة استغرقت 6 ساعات.. استخراج مسمار من قلب طفل بالفيوم

مصراوي Masrawy

09:01 م الأربعاء 17 فبراير 2021

الفيوم – حسين فتحى:

نجح فريق من أطباء جراحة القلب بالمستشفى الجامعي بالفيوم، في استخراج مسمار من قلب طفل عمره 8 سنوات أصيب في حادث سيارة.

وقال الدكتور محمود الزيادي، استشاري جراحة القلب بمستشفى جامعة الفيوم، إنه فوجئ باتصال تليفوني من مستشفى الفيوم العام، بإصابة الطفل مصطفى محمد فتحي، 8 أعوام، المقيم بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، وأن حالته خطرة ولا يمكن نقله إلى القاهرة.

وأضاف أنه شكّل فريق طبي، خاصة أنها من الجراحات المعقدة التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ قرار الجراحة، وضم الفريق كل من الدكتور محمد عبدالوهاب، مدرس مساعد جراحة القلب، والدكتور أحمد نادي، معيد بقسم القلب، والدكتور مينا محروس، مدرس مساعد تخدير جراحات القلب، تحت إشراف الدكتور ياسر مجدي حتاتة، عميد كلية الطب بجامعة الفيوم.

وأوضح أنه نظرًا لصعوبة العملية الجراحية، فقد جرى فتح منطقة الصدر وإزالة المسمار وإصلاح الشريان الأورطي، والبطين الأيمن، وترقيع مكان الإصابة بالغرز الطبية، خاصة أن الطفل كان مصابًا بنزيف شديد، مؤكدًا أن الجراحة استغرقت 6 ساعات.

وأكد أن الطفل حالته جيدة ويتماثل للشفاء، وأن هناك متابعة مستمرة لحالته حتى يتعافى تمامًا.

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