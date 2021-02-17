سقوط شجرة على سيارة بداخلها سيدة بسبب شدة الرياح في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تسببت موجة الطقس السيئ وشدة الرياح، اليوم الأربعاء، في سقوط شجرة ضخمة على سيارة بداخلها سيدة، في كفر الشيخ، ما أدى إلى إصابة السيدة بالخوف والهلع.

وكانت شرطة النجدة في كفر الشيخ، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شجرة ضخمة فوق سيارة بداخلها سيدة، نتيجة شدة الرياح إثر موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة، ما أدى إلى اقتلاع الشجرة من جذورها.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وقوة من قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبعد عدة محاولات نجح رجال الشرطة في استخراج السيدة من سيارتها.