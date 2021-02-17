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إعادة فتح "شبراخيت - دسوق" في البحيرة بعد رفع شجرة سقطت بسبب الرياح (صور)

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إعادة فتح "شبراخيت - دسوق" في البحيرة بعد رفع شجرة سقطت بسبب الرياح (صور) إعادة فتح "شبراخيت - دسوق" في البحيرة بعد رفع شجرة سقطت بسبب الرياح (صور)

مصراوي Masrawy

08:14 م الأربعاء 17 فبراير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

أعادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، فتح طريق "شبراخيت - دسوق" عقب إزالة شجرة سقطت بمنتصف الطريق، اليوم الأربعاء، أمام قرية منية سلامة، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

ودفعت محافظة البحيرة بـ1115 معدة يشرف عليها 150 طاقم، لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.

وأشار المحافظ إلى أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها واستنفارها الكامل، وفقًا للخطط الموضوعة مسبقًا، مع استمرار أعمال مراجعة تشغيل محطات الصرف بكامل كفاءتها، ومتابعة مناسيب الترع والمصارف ومطابق وصفايات الأمطار، ومراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء.

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